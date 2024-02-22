İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan Projelerini Anlattı

Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'nin Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen toplantıda projelerini anlattı.

İYİ Parti'nin Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, ANSİAD tarafından düzenlenen toplantıda projelerini anlattı.

Belediye meclis üyeliği göreviyle kazandığı belediyecilik tecrübesini ve 22 yıllık mimarlık kariyerini bir araya getirerek, Döşemealtı'nın kapsamlı bir dönüşüm geçirmesini hedeflediğini aktaran Mimar Afacan, kent yönetiminin nasıl olması gerektiğini bildiğini dile getirerek, ilçede yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına odaklanacaklarını ve sosyal belediyecilik anlayışını tahsis edeceklerini ifade etti. Döşemealtı'nın, dünya turizminin önemli bir durağı olan Antalya gibi bir kentin parçası olduğuna işaret eden Emre Afacan, yönetime geldiklerinde ilk olarak yaşanan altyapı ve üst yapı sorunlarını çözeceklerini, çevre kirliliği ve kentleşmedeki problemlerin üstesinden geleceklerini, ilçenin turizmden hak ettiği payı alması için sosyal ve kültürel projeleri bir bir hayata geçireceklerini söyledi.

Kurumsal ve sosyal belediyecilik anlayışı ile yol, temizlik, peyzaj, kavşak düzenleme, düzenli kentleşme, öz kaynak oluşturma ve ticari bölge kullanımının artırılması gibi alanlarda projeleri olduğunu anlatan Mimar Emre Afacan, göreve geldikten sonra kısa sürede Döşemealtı'nın çehresini değiştireceklerini ifade etti.

Hazırladıkları projeleri slayt eşliğinde toplantıdaki katılımcılara anlatan Afacan, Döşemealtı Forum ve Balıkçılar Çarşısı Projesi ile ilçeye modern ve dinamik bir alışveriş ve yaşam merkezi kazandırmayı planladıklarını söyledi. 12 bin 875 metrekarelik bir alanda balık pazarları ve restoranlar, avlu ve sokak kimlikli alışveriş alanları, çocuk oyun alanları gibi unsurlar içeren ve ilçenin ekonomik ve sosyal canlılığını artırmayı amaçlayan projeye, katılımcılar da büyük ilgi gösterdi.

Afacan'ın Kırkgöz Projesi de mesire alanları, kafeler, piknik alanları ve ahşap oyun parkları gibi unsurlar içeren ve ilçenin yeşil ve doğal dokusunu koruyarak vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmayı hedefleyen bir proje olarak dikkat çekti. Mesire Revize ve Büyütme Projesi ile ilçenin turizm potansiyelini artırmayı amaçlayan Mimar Afacan, açık etkinlik alanları, yürüyüş yolları gibi unsurların ilçeye nefes aldıracağını dile getirdi.

Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Güvercin Köy Projesi ile de ilçeye çevreci ve sürdürülebilir bir yaşam alanı kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Afacan, açık etkinlik alanları, çocuk oyun alanları ve kulübeler gibi unsurları içeren ve ilçenin doğal güzelliklerini koruyarak yerel halka kaliteli bir yaşam sunmayı amaçlayan bu projeyi Ahırtaş Mahallesi'nde hayata geçireceklerini söyledi.

Mimar Emre Afacan, ANSİAD toplantısında sunduğu projelerle ilgili olarak, "İlçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak ve yerel halkın yaşam kalitesini artıracak nitelikteki projelerimizle Döşemealtı'nı çağdaş bir kent yapısıyla buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA