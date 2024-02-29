İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, seçmenin ilgisinden uzak kalıyor - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, seçmenin ilgisinden uzak kalıyor

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, seçmenin ilgisinden uzak kalıyor

Mevcut Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen'in gölgesinde kalan İYİ Parti adayı Canan Uçar, seçim çalışmalarını kırsaldan çok merkezde muhalif parti adayları üzerinden yürütmeyi tercih ediyor.

29.02.2024 15:28  Güncelleme: 15:35
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İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, seçim çalışması yürüttüğü ilçelerde seçmenin ilgisinden uzak kalıyor.

Mevcut Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen'in gölgesinde kalan İYİ Parti adayı Canan Uçar, diğer partilerin seçim karargahlarını ziyaret ederek destek arıyor.

Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Mehmet Sekmen'in özellikle ilçelerde yoğun destek aldığını gören Uçar, seçim çalışmalarını kırsaldan çok merkezde muhalif parti adayları üzerinden yürütmeyi tercih ediyor. Seçim çalışması için girdiği kahvehanelerde seçmenden ilgi görmeyen İyi Parti adayı Canan Uçar'ın partisinin daha önce aldığı oy oranını yakalayamayacağı seslendiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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