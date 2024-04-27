İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Koray Aydın için oy istedi ve yuhalandı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Koray Aydın için oy istedi ve yuhalandı

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Koray Aydın için oy istedi ve yuhalandı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi. Ancak bu isteği delegeler tarafından yuhalanarak karşılandı ve Kodaz salonu terk etti.

27.04.2024 20:01
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, o anların ardından salonda bulunan delegeler tarafından yuhalandı.

İYI Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi devam ediyor. Seçimin ikinci turunda 3 oy alan Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi. Kodaz, Aydın için oy istemesinin ardından salonda hazır bulunan delegeler tarafından yuhalandı. Delegeler tarafından yuhalanan Kodaz, salonu terk etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Koray Aydın için oy istedi ve yuhalandı - Son Dakika

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