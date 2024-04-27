İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın: Toplumun sesine kulak tıkayarak siyaset yapılmaz

Politika

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın, "Toplumun sesine, parti teşkilatlarımıza ve tabanımızın taleplerine kulak tıkayarak asla ve asla siyaset yapılmaz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor. 5. Olağanüstü Kurultay'da Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor. Kura sonucu üçüncü konuşmacı olan İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın, partilerinin sarsıldığını belirterek, "Bu sarsıntıyı en az hasarla atlatabilmek için bir durum muhasebesi yapmamız elzemdir, kaçınılmazdır. Ne oldu? Partimizin oyları yüzde 4'lere geriledi. Elbette yerel seçimlerin dinamikleri farklı, elbette İYİ Parti'nin asıl oyu bu değil. Doğru bir değerlendirme yapmaz, acil bir müdahalede bulunmazsak, bu kötü tablo sürekli hale gelecek. Toplumun sesine, parti teşkilatlarımıza ve tabanımızın taleplerine kulak tıkayarak asla ve asla siyaset yapılmaz" diye konuştu.

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek olan kadrolar olarak görüyorum"

Millete rağmen siyaset yapılamayacağını söyleyen Aydın, "Seçim sonuçlarından çıkarmamız gereken ilk ders budur. Sayın Genel Başkanımız, bu olumsuz tablonun farkındadır. Genel Başkanımızın olağanüstü kurultay yolunu açmış olması ve kendisinin de aday olmaması, demokratik bir olgunluktur, örnek bir tavırdır. Şimdi sıra bizdedir, sizlerdedir, şimdi sıra iyilerdedir. Sizleri sadece İYİ Parti'nin genel başkanını belirleyecek delegeler olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki ruhu temsil eden, cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek olan kadrolar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüzüğümüzde antidemokratik olarak nitelenen tüm maddeler gözden geçirilecek ve tadil edilecektir"

"İyiler ve cesurlar hareketi olarak hürriyete aşık insanlarız ve demokrasiden yanayız" diye konuşan Aydın, şunları aktardı:

"Bizler, hürriyetlerin kısıtlanmasına, antidemokratik düzenlemelere tahammül edemeyiz. Bu inançla ne partimizde ne de ülke yönetiminde antidemokratik düzenlemeleri onaylayamayız. Buradan ilan ediyorum ki; parti tüzüğümüzde antidemokratik olarak nitelenen tüm maddeler gözden geçirilecek ve tadil edilecektir. Ülkede demokrasi talep ediyorsak, bunu önce kendi içimizde sağlamamız gerekmektedir." - ANKARA