İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın partililerle buluştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçimlerde iddialı olduklarını belirterek, "Seçim er veya geç olur ama biz İYİ Parti olarak zaten yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Yapılacak seçimde de İYİ Parti göreceksiniz birinci parti olacak ve liderim Meral Akşener'i de Başbakan yapacağız" dedi.

Partisinin il başkanlığı tarafından organize edilen İnegöl ilçesindeki programlara katılan Aydın, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ekonomi konusunda hükümetin politikalarını eleştiren Aydın, "Dünya üzerinde en sıkıntılı ülke konumuna geldik. Kriz anında yaşanan olaylar karşısında tavır alamayan bir Türkiye tablosu ortaya çıktı. İşin en kötü tarafı, Türkiye'de kurumsal yapının yerle bir olması. Devletin teşkilat kademelerinde öyle insanlar görev aldılar ki, hayatlarında doğru düzgün iş yapmamış, böyle bir süreç yönetmemiş insanlar." ifadesini kullandı.

Seçimlerde partisinin iddialı olduğunu aktaran Aydın, "Biz ülke olarak tefecilerin eline düştük. Bunu görmemezlikten gelerek hiçbir şey yokmuş gibi davranmak hiçbir şey kazandırmıyor. Sonucunu vatandaşlar ödüyor, bizler ödüyoruz. Bu böyle devam etmez. Seçim er veya geç olur ama biz İYİ Parti olarak zaten yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Yapılacak seçimde de İYİ Parti göreceksiniz birinci parti olacak ve liderim Meral Akşener'i de Başbakan yapacağız" diye konuştu.