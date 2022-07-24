İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

24.07.2022 16:09
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber ANKAPARK'taki kullanılmayan alanları otobüsle gezdi.

Mansur Yavaş'ın ANKAPARK ile ilgili sunumunu dinleyen Akşener, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada müthiş bir milli servetin yok edildiğini gördüm. İnanılmayacak derecede hem Ankaralının hem de her vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm. Nasıl bir iş bilmezliğin olduğunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, ANKAPARK'a geçmiş dönem yapılan harcamaları "israf" olarak nitelendirdi.

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: 'Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum' Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: 'Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum'
Kaynak: AA

Meral Akşener, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 16:09:39. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement