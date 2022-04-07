İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bornova ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bornova ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu

07.04.2022 16:36
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bornova ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bornova ilçesinde Çamdibi Pazar Yeri'nde vatandaşlarla buluşarak esnafı ziyaret eden Akşener, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği üyeleriyle görüştü.

Bir depremzedenin yıkılan evlerini yeniden inşa edebilmek için faizsiz kredi talebini dile getirmesi üzerine Akşener, "75 bin ev sahibinin derdini anlatmak bizim görevimiz. Çözümlerimizi ortaya koyacağız. Buraya dikkat çekeceğiz." dedi.

Kemalpaşa ilçesine geçen Akşener, Kirazlı Caddesi'nde parti otobüsünden inerek vatandaşlara seslendi.

Akşener, konuşmasında, esnaf ziyaretleri sırasında kendi partisini övmediğini, sadece esnafın sorunlarını dinlediğini belirtti.

Seçmenin derdinin unutulduğunu ve iktidar tarafından sorunlara çare üretilmediğini savunan Akşener, şöyle konuştu:

"Çok uzun zamandır siyaset, vatandaşın derdini bilmediği için çare üretmekten aciz. Ama şuculuk buculuk üzerinden bizi bölen, bizi birbirimizle kavga ettiren bir dil üzerinden politika yapıldı. Hani derler ya 'Ceketimi assam seçilirim.' Ceketini asıp seçilmek üzere bir politik, siyasi dil inşa edildi. Bunun neticesinde çırak çıkan sizsiniz. Senin çocuğunun işsizliğini konuşan olmadı ama senin şuculuğun buculuğun üzerinden konuşan çok oldu. El ele vereceğiz bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Sizi unutanları, sandıkta helal oylarınızla demokrasi ile emekliliğin tadını çıkarmaya yollayacağız."

"1 yılımız var"

Ziyaretleri sırasında sürekli yoksulluğa tanık olduğunu, bugün de İzmir'deki temaslarında orucunu neyle açacağını, elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünen vatandaşlarla karşılaştığını anlatan Akşener, öğrencilerin pahalılık nedeniyle kitap alamadığını savundu.

Meral Akşener, mevcut iktidarı, EYT'lilerle, besicilerle, emeklilerle yıkacaklarını öne sürerek, "1 yılımız var, seçmenin velinimetimiz olduğunu bu ağaların suratına çarpacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu, bazı gençlerle sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bornova ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bornova ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu

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Meral Akşener, İYİ Parti, Esnaf, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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