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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2) - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)

21.02.2022 20:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, Atatürk Caddesi'ndeki esnafı gezerek sorunlarını dinledi.

Caddede kurulan platformdan esnafa ve vatandaşa seslenen Akşener, il il, ilçe ilçe gezerek esnafı ziyaret ettiğini ve sorunlarını dinlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye çok uzun zamandır şuculuk buculuk üzerinden insanların birbiriyle dövüştürüldüğü bir siyasi dille yönetiliyor. Vatandaş çırak çıkıyor, seçmen kazık yiyor, siyasiler birbiriyle başka konular üzerinden kavga ediyor. Hani seçmen velinimetti, hani bu meydanlara ağalar gelip ister 1000 kişi, ister 100 kişi ister 50 kişi gelip konuşmak mecburiyetindeydi. Hani her siyasetçi gerçek derdin, sizin dertlerinizin çözümüne dair konuşmak durumundaydı. Bunların hepsi kayboldu, bitti. Niye biliyor musunuz, 'Şapkamı koysam seçilirim, ceketimi assam seçilirim' meselesi... Siz ve biz el ele verip, bu harami düzeni sandıkta demokrasiyle helal oylarınızla değiştireceğiz."

Akşener, vatandaşın sandıkta kendini düşünerek oy kullanmasını istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2)

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2) İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2) İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif: 'Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri varsa düzenlenip devam edilmesi üzerine çalışma... Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif: "Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri varsa düzenlenip devam edilmesi üzerine çalışma...

Meral Akşener, İYİ Parti, Tarsus, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu (2) - Son Dakika


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