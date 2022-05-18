İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

18.05.2022 15:09
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akşener, beraberindeki bazı parti yöneticileri ile partisinin il ve ilçe teşkilatlarından gençlerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Akşener, daha sonra gençlerle saygı duruşunda bulundu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akşener, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, dünyada bir benzeri yoktur ki kurucu lider, devleti ve cumhuriyeti gençlere emanet etsin. Dünyada bir benzeri yoktur ki kurucu lider, İstiklal Savaşı'nın ilk adımını attığı günü, gençlere bayram olarak armağan etsin. ve dünyada bir benzeri yoktur ki zat-ı devletleriniz gibi genç bir kahraman, yedi düvele karşı verilen mücadeleye ve sonrasında kurulan cumhuriyete liderlik etsin. Türk milleti olarak şansımızın farkındayız.

Henüz 33 yaşında, Çanakkale'yi geçilmez kılan ve emsali olmayan bir destan yazan, henüz 38 yaşında, beş bin yıllık tarihe sahip büyük bir milletin istiklal ve istikbal ateşini yakan, henüz 39 yaşında, millet iradesinin tecelligahı olarak Büyük Millet Meclisimizi inşa eden, henüz 42 yaşında, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyaya ilan eden bir liderin yolunda olmaktan gurur duyuyoruz.

Türk Devleti için koyduğunuz hedeflere, Türk Milleti için kurduğunuz hayallere, her geçen gün daha da kıymetlenen vizyonunuza, sıkı sıkıya bağlıyız.

'Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer' diyerek çıktığımız yolun menzili, muasır medeniyet hedefinizle aynıdır. Bugün, yine ve yeniden tüm ümidinizi bağladığınız gençlerimizle birlikte huzurunuzda, şanlı Cumhuriyetimizin bekçileri olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor, aziz hatıranız önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bu arada Akşener, mozoleden ayrıldıktan sonra Anıtkabir merdivenlerinden inerken, gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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