İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kuvayi Milliye Anı Evi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kuvayi Milliye Anı Evi'nin açılışını yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kuvayi Milliye Anı Evi\'nin açılışını yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kuvayi Milliye Anı Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Akşener, açılışta yaptığı konuşmada Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı tebrik ederek yerel seçimlerde destek istedi.

15.02.2024 22:20  Güncelleme: 22:28
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Kuvayi Milliye Anı Evi'nin açılışını İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yaptı

AYDIN - Aday Tanıtım Programı için Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kuvayi Milliye Anı Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dönemin Macar ustaları tarafından yapılan ve Efeler Belediyesi tarafından restore edilerek Kuvayi Milliye Anı Evi'ne dönüştürülen tarihi yapının açılışı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla yapıldı. Anı evinin açılış kurdelesini kesen Genel Başkan Akşener, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı tebrik ederek Milli Mücadele döneminin önemine dikkat çekti. Genel Başkan Akşener ve beraberindekiler açılış sonrası Anı Evi'ni gezerek, eserler hakkında bilgi aldı. Programda Anı Evi'nin açılışında emeği geçenlere plaket takdim edilirken, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay tarafından Akşener'e yörük kıyafeti ve fesi hediye edildi.

"Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz"

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay açılış programında yaptığı konuşmada, "Biz Efeler halkı olarak 7 Eylül'de kurtuluş günümüzde tarih evimizi açarken, Aydın ilinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarında tek anıt açan belediye olarak, söz verdiğimizi gerçekleştiren bir belediye olarak, Kuvayi Milliye Anı Evimizi açacağımıza söz vermiştik. Genel Başkanım bizi yalnız bırakmadığınız için bütün Efeler ve Aydın halkı adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın yaptığı projelerden bahsedip, "Sosyal belediyecilik dediğiniz budur" diyerek konuşmasına başladı.

"Yerel seçimler düğündür"

Akşener konuşmasında, "Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki bu dönemde sizlerin iradesi, çalışanın yanında durma iradesi, hizmet edenin yanında durma iradesi, Efeler'den başlayarak Türkiye'nin her yerinde seçmenin velinimet olduğu, hadi bakalım ağalar hizmetiniz nedir, bugüne kadar ne yaptınız, bundan sonra ne yapacaksınız sorusunun sorulduğu yerel seçimlere gidiyoruz. Aslında yerel seçimler düğündür. Yerel seçimler seçmenin talep edenin yani belediye hizmetlerini sana daha iyi getireceğim diyen kişiyi hazırda tutan bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Böyle hizmet edenlere, bir kuruşu heba etmeyen belediye başkanlarınızı ödüllendirin yeniden seçin" dedi.

"Sizden ricam kardeşimizi yeniden başkan seçmenizdir"

Akşener konuşmasının devamında Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a oy isteyerek, "Fatih başkan bir irade gösterdi, kararlılık gösterdi. İYİ Parti'den yeniden aday oldu. Şimdi böyle bir durumda kime güvendi, bana değil, size güvendi. Kendine güvendi, Allah'ına güvendi. Çünkü dedi ki 'Cenab-ı hak doğrunun yanındadır. Sonra siz güvendi, benim hemşehrilerim benim yanımda dururlar, beni yeniden seçerler, yanlış yaptıysam elbette kulağımı çekerler. Ben bugün burada söyleyecek söz bulamıyorum. Allah emeklerinizi, gayretlerinizi ibadet saysın. Sizlerden ricam kardeşimizi belediye başkanımızı yeniden seçmenizdir" diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kuvayi Milliye Anı Evi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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