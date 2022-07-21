İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

21.07.2022 20:26
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kente gelen Akşener, Aybastı ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akşener, siyasetin sadece hizmet etmek eylemi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla siyasetin en önemli yanı da millet asıldır, siyasetçi vekildir. Yani asıl sizsiniz, vekil buradakiler. Dolayısıyla asıl bir karar verir, vekil ona uyar." dedi.

Tam 2,5 yıldır ilçe ilçe, esnaf esnaf, şehir şehir gezdiğini anlatan Akşener, dükkanların içinde bugüne kadar hiçbir siyasi partiyi yermediğini, hiç kendi partisini övmediğini, hiç propaganda yapmadığını ifade etti.

Akşener, "Niye bunları yapmadım biliyor musunuz?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Çünkü o dükkanların içinde iş gören esnafımız sanayicinin ürettiğini satar, çiftçinin ürettiğini satar. O olmasa besicinin ürettiği ortada kalır, çiftçinin ürettiği ortada kalır, o olmasa sanayicinin ürettiği elinde kalır. Yani esnaf bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. Dolayısıyla çok uzun bir zamandır biz esnafı unuttuk. Esnaf ne yer, ne içer, nasıl bir derdin içindedir, mutlu mudur, mutsuz mudur, unuttuk. O esnaf dükkanlarının içinde en önemli unsurlardan birisi de esnafın müşterisi velinimetidir. Esnafın dükkanının içinde müşterisi velinimet kabul ettiği o anlayışı siyasetçi cenahına da taşıyıp 'Seçmen velinimettir.' anlayışını sizlerin talebiyle oturtmak gibi bir hedefle yola çıktık."

Konuşmanın ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, Kabataş ve Korgan ilçesinde de esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

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Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Korgan, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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