İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerini naif buldum' - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerini naif buldum'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: \'Cumhurbaşkanı\'nın bugünkü ifadelerini naif buldum\'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışındaki konuşmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerini naif buldum" dedi.

01.10.2024 22:59
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışındaki konuşmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerini naif buldum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Partili milletvekillerin el sıkışmasına ilişkin bir soruya "TBMM, ne zaman yasama yılı açılsa o süreci çok doğru yönetiyor. TBMM'deki milletvekilleri tarihin kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getiriyor. Bugünkü yaşanan hiçbir şey benim için sürpriz değildi. Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekillerin elini sıkması, jest yapıp onların yanına gitmesi geçmiş dönemlerde de yaşanan bir durum. Devlet Bey oraya gitmese de zaten DEM Partililer Devlet Bey'e geliyordu. Siyasi parti sözcüleri zaman zaman amacı aşan açıklamalarda bulunuyorlar ama bu onların medeni ölçüler içerisinde sürdürdüğü ilişkiye halel getirmiyor. Böyle bir durum yaşandı" yanıtını verdi.

'TBMM'NİN MEHABETİNE UYGUN BİR TAVIR SERGİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta karşılanmasına ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Bugün belki bir eksiklik ikmal edilmiştir diye düşünüyorum. Biz dünden bugüne TBMM'nin mehabetine uygun bir tavır sergiliyoruz. Milletvekilliği sorumluluğu üstlenen bütün arkadaşlarımız da aynı duyarlılığı sergiliyor" diye konuştu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açılış konuşmasına ilişkin bir başka soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerini naif buldum. Diğer konuşmalarına oranla siyasi gelişmelerde yaşanan yumuşamanın kendisinden kaynaklı olduğunu gösterir gibiydi. Ama Türkiye'de sertlik üzerinden değil doğruların dile getirilmesi üzerinden bazen keskin bir dile ihtiyaç var. Bozduğunuz şeyleri düzeltince ondan bir takdir görmeniz mümkün ama onun taltifini beklemek siyasette karşılığı olan bir şey değil. Biz bu zamana kadar olup bitenlere bakarak siyasi yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerini naif buldum' - Son Dakika

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