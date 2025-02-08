İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hava Şehitliği'ni Ziyaretinde Geç Kaldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hava Şehitliği'ni Ziyaretinde Geç Kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hava Şehitliği\'ni Ziyaretinde Geç Kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de Hava Şehitliği'ni ziyaret etmek için belirlenen saatten yaklaşık 50 dakika geç geldi. Şehit aileleri, havanın eksi derecelere düştüğü soğukta Dervişoğlu'nu karşılamak için uzun süre bekledi. Ziyaretin ardından Dervişoğlu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde İl Divan Toplantısı'na katıldı.

08.02.2025 17:44
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Eskişehir'e gelen ve saat 14.00'da Hava Şehitliği'ni ziyaret edeceği bildirilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yaklaşık 50 dakika geç kalması nedeniyle karşılama için bekleyen şehit aileleri sıcaklığın eksi derecelere düştüğü havanın altında üşüdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Programla yapılan açıklamada, Başkan Dervişoğlu'nun saat 14.00'te Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Hava Şehitliği'ne geleceği bildirildi. Şehit aileleri ve teşkilat mensupları, Başkan Dervişoğlu'nu karşılamak üzere erken saatlerden itibaren şehitliğin önünde beklemeye başladı. Sıcaklığın eksi derece düştüğü havanın altında üşüyen şehit aileleri, onlarca dakika Başkan Dervişoğlu'nun yolunu gözledi. Yaklaşık 50 dakika geç gelen Başkan Dervişoğlu, şehitlik ziyaretinin ardından Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hava Şehitliği'ni Ziyaretinde Geç Kaldı - Son Dakika
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