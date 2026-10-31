İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Hakkari'de şehit olan asker için taziye mesajı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Hakkari'de şehit olan asker için taziye mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari Yüksekova'da hudut geçişine müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Yusuf Sait Ünlü'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA
YüksekovaİYİ PartiPolitikaHakkariPiyadeSon Dakika

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