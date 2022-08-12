"Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor

12.08.2022 15:10
"Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor

Aksaray'da esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çok uzun zamandır sizin dertleriniz konuşulmuyor. Buna karşılık şuculuk buculuk üzerinden siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor." dedi. Konuşmasına devam eden Akşener, "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi? Nankör diyebilir mi? Hırsız diyebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Birtakım ziyaretler için geldiği Aksaray'da vatandaşlara hitap eden Akşener, kente ikinci kez geldiğini belirtti.

"SİYASETÇİ VELİNİMETİNE TERÖRİST DİYEBİLİR Mİ"

2020 yılının ocak ayından itibaren Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezdiğini aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Bu gezilerde bir amacım var. Çok uzun zamandır sizin dertleriniz konuşulmuyor. Buna karşılık şuculuk buculuk üzerinden siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor. Sizin dertleriniz konuşulmadığı için de her birinizin ayrı ayrı çırak çıktığı sistem var bu ülkede. Bunu değiştirmenin yolu esnafların müşterileri velinimettir. Dolayısıyla siyasetçi için de müşteri seçmendir. Seçmenimiz velinimettir. Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi? Nankör diyebilir mi? Hırsız diyebilir mi? Diyemez. Madem siyasetçi için millet bu işin aslıdır, siyasetçi de onun vekilidir. Yapılması gereken şu, bu asil millet ve seçmen velinimettir."

'Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi' diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor

"SİYASET ÇÖZÜMLER ÜZERİNE REKABET ETMEKTİR"

Akşener, ister iktidar olsun, ister muhalefet, siyasetçilerin görevinin vatandaşı dinlemek olduğunu ifade etti.

Siyasetçilerin görevinin vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Siyasetçiler bu çözümlerin üzerinden rekabet etmektir. Benim gibi her siyasetçinin buraya gelip karşınızda resmi tanzim durmasını sağlamaktır. Siz olmazsanız siyaset de olmaz, siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. O nedenle esnaf için müşterisi velinimet olduğundan bu dükkanlara girdim. O dükkanların içerisinde, 'Bu akşam ne pişireceğim?' diye düşünen kadınları gördüm. Atanamayan gençlerin gözyaşlarını gördüm. İnsanların, ev hanımlarının, çiftçilerin konuştuğunu gördüm. Siyasetçilerin esnafların içerisindeki insanların sesini duyup ona çözüm üretmesi gerekiyor."

'Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi' diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor

Akşener, bu düzeni vatandaşların helal oylarıyla sandıkta ve demokrasiyle beraber değiştireceklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Akşener'in 'Kadından imam olmayacağı için aday değilim' sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu Akşener'in 'Kadından imam olmayacağı için aday değilim' sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu Meral Akşener'den emekli maaşı çıkışı: En düşüğü, asgari ücret kadar olmalı Meral Akşener'den emekli maaşı çıkışı: En düşüğü, asgari ücret kadar olmalı
Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Aksaray, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi' diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
13:40 Festivalde korkunç kural! İçki içip kendinden geçen kişiyi diri diri toprağa gömdüler
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
14:13 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel geçmişe atıfta bulundu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle helalleşmek zorundadır
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 15:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement