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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu

16.12.2021 21:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklanan 4 bin 250 lira asgari ücreti olumlu karşıladıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu

KİLİS - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklanan 4 bin 250 lira asgari ücreti olumlu karşıladıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi programı için geldiği Kilis'te esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Akşener'e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısında, "Biz asgari ücret ile ilgili olarak 4 bin lira artı, 500 lira işverene kaynak desteği önermiştik. Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu

Meral Akşener, Asgari Ücret, İYİ Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücreti olumlu buldu - Son Dakika
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