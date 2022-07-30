İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

30.07.2022 17:39
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Bandırma ve Susurluk ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Bandırma ve Susurluk ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi program için kente gelen Akşener, Bandırma ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Susurluk ilçesine geçen Akşener, İlçe Belediyesi önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İllerde ve ilçelerde esnafı gezdiğini anımsatan Akşener, şöyle konuştu:

"Bizim inancımıza göre siyaset vatandaşının derdine çözüm üretme makamıdır. Siyasetçinin tek bir görevi vardır, diğer siyasi partilerle seçmeninin, milletinin problemlerine, dertlerine, kulak verip onlara dair çözümler üretip 'diğer siyasi partilerin çözümlerinden daha iyi yaptım' deyip sizin huzurunuzda hizmet üzerinden, çözüm üzerinden rekabet etmektir."

Konuşmasının ardından esnafı gezen Akşener, daha sonra Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i ziyaret etti.

Başkan Güney'den ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Akşener, belediye tarafından yapılan Sanat Sokağı'nı gezdi. Burada stant kuran kadınlarla fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra kentten ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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