İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil - Son Dakika
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İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil

27.09.2022 22:44

İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyonluk ihale almasıyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Haberim olsa 'yapma' derdim. Ahlaki olarak doğru değil" şeklinde konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında soruları yanıtladı. Birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Akşener, CHP'li Barış Yarkadaş'ın "İYİ Partili vekil ABB'den 107 milyon TL'lik ihale aldı" sözlerine ilişkin de konuştu.

"HABERİM OLSA YAPMA DERDİM"

Akşener, durumdan haberi olmadığını belirterek, "Sayın milletvekili bir yolsuzluk üzerinden konuştu. Suç duyurusunda bulunduk. Varsa bilgi belge koysun gereğini yapalım. Şimdi ortaya çıkan; hukuki problem yok, kamuoyuna açık ihale. Ahlaki probleme katılıyorum. Bilgim olsaydı arkadaşımıza 'yapma' derdim. Yapmaması gerekiyor. Çünkü akıllarda iyimser ayrımcılık kalması bile kötü. Yolsuzluk itibariyle bir tane bir şey yok orada. Özel sektör üzerinden çalışabilirdi" dedi.

"AHLAKİ OLARAK DOĞRU DEĞİL"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Soru işareti yaratılabilecek ortamdan kaçınmak lazım. 27 yıldır politika yapıyorum. Eşimin küçük işletmesi var, bize bakıyor. Hiç kapatmadı. Ne eşimin, ne oğlumun, ne yeğenlerimin belediyelerle en küçük iş ve alışveriş, para ilişkisi söz konusu yoktur. Nepotizmden aile boyu nefret ederiz. Olduğu gün ben politikayı bırakırım. Pek çok şey yaşadım ama parayla hiç ilişkilendirilmedim ben. Ahlaki olarak doğru bulmam."

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SON DAKİKA: İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil - Son Dakika
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