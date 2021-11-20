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Akşener: "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok" - Son Dakika

Akşener: "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok"

20.11.2021 17:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu bulunmadığını ancak sistemin ve iktidarın değişmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu bulunmadığını ancak sistemin ve iktidarın değişmesi gerektiğini savundu.

Meral Akşener, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda miting alanında yaptığı konuşmada, halkın geçinemediğini belirterek gençlerin gitmek için ülke aradığını ileri sürdü.

Milletin varlık içinde yokluk yaşadığını savunan Akşener, Denizlili halk müziği sanatçısı Özay Gönlüm'ün derlediği türkünün "Desti içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Peki bu pekmez, bize niye yetmez? Çünkü testiye dadananlar var. Çünkü milletin hakkına hukukuna, alın terine musallat olanlar var." dedi.

Halkın sorunlarını anlatmak ve bunlara dikkati çekmek için vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Akşener, "Türkiye zengin bir ülke. Çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Türkiye, zenginliği hak eden bir ülke. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Zengin, mutlu ve huzurlu Türkiye'yi inşa etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Tek bir sorunumuz var. O da bu ucube sistem ve beceriksizliğin kitabını yazan AK Parti iktidarıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarının gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini savunan Akşener şöyle dedi:

"Demokrasinin en güzel yanı budur, milletin başa getirdiği iktidar eğer işini yapamıyorsa, milleti açta açıkta bırakıp, memleketi zora sokuyorsa o sandık gelir, milletin şaşmaz iradesi son sözü söyler. Millet kararını verir, işini iyi yapacak olana gider yetkiyi verir. Türkiye bugün çok derin bir krizle karşı karşıya. Şimdi ben de size soruyorum: Bu iktidar şu anda millete gidebiliyor mu? Aranıza gelebiliyor mu? Aramıza gelmeye yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına girebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Çarşıda pazarda gezebiliyorlar mı? Gençlerin karşısına çıkabiliyorlar mı? Aynı sayın Erdoğan'ın bundan 20 yıl önce söylediği gibi öyleyse tek bir çözüm var seçim, seçim, seçim."

Sanayicinin ve esnafın sorunlarına çözüm bulacaklarını aktaran Akşener, ihracatı artırmak için ithal girdi bağımlığını azaltıp kaliteyi artıracaklarını söyledi.

Akşener, kalite artışını teşvik ederek lojistik ve üretim maliyetlerini düşürerek bu işin üstesinden geleceklerini anlattı.

Denizli'nin bir sanayi şehri olduğunu söyleyen Akşener, "Denizli'de 50-60 yıllık fabrikalar kapatılıyor. Daha geçtiğimiz yıl 10 fabrika kapatıldı. Denizli her geçen gün değerlerini kaybediyor. Her geçen gün işsizlik artıyor. Her geçen gün kötüleşen ekonomi hayatları derinden etkiliyor. Bu yüzden iktidara geldiğimizde ilk işimiz teşvik mekanizmalarını, yüksek faizli kredileri, vergi ve sigorta primlerini gözden geçirmek olacak." diye konuştu.

Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akşener: 'Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok' - Son Dakika


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