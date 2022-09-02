Akşener'den DEDAŞ'a: "Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın" - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener'den DEDAŞ'a: "Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın"

02.09.2022 20:08
Akşener'den DEDAŞ'a: "Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geldiği Şanlıurfa'da bir çiftçiye gelen 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geldiği Şanlıurfa'da bir çiftçiye gelen 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çiftçinin elektrik sorununu iletmesi üzerine Akşener, "Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin il ve ilçe başkanları ile yapacağı toplantı için Şanlıurfa'ya geldi. İl girişinde parti üyeleri tarafından karşılanan Akşener, konvoy eşliğinde kente giriş yaptı. Toplantının yapılacağı otel önünde çiftçi Abdülhadi Karageçili tarafından durdurulan Akşener, çiftçiye gelen 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çiftçinin elektrik sorununu iletmesi üzerine Akşener, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi, terör örgütü DEAŞ'a benzeterek, "Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın" ifadelerini kullandı.

Bir milyonluk fatura şoku

Çiftçi Abdülhadi Karageçili, elektrik sorunu için İYİ Parti Lideri Akşener'in önünü keserek, "Bakın genel başkanım bana bir ay içerisinde gelen fatura bakın. 1 milyon 146 bin liradır. Bu bir ayda gelen faturadır. Bir ay sonra gelen diğer fatura 172 bin TL'dir. Geçen yıl gelen faturalarda cep telefonumda size arz edebilirim. Genel başkanım biz sıcak bölgenin insanları, sürekli devlet büyüklerimize saygı şefkat gösteririz, severiz biz size de oy veririz. Gelen vurdu, giden vurdu. Bu DEDAŞ eliyle vurdu. Bu DEDAŞ nasıl vuruyor? Benden bu parayı tahsil edemediği için, halbuki mislisini tahsil ediyor çünkü desteklememizi alıyor. Devlete de fatura ödüyor, 'biz bu kadar para almadık çiftçiden' onlardan da alıyor, etti iki kar. Bir de şu an bölgede 8-10 saat elektrik kesiliyor. Vermediği elektriğin de parasını bizden alıyor. 3 kar etmesine rağmen yine de bize zulüm ediyor. Bölgenin büyük sorunudur. Amcam oğlu banka emeklisidir, 100 dönüm arazisi var. Ödediği fatura bakın. Lütfen bize bir el atın. Biz devlet büyüklerimizi çok severiz" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin il ve ilçe başkanları ile yapacağı toplantı için 2 gün Şanlıurfa'da olacak. Toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleşecek. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet Meral Akşener, Şanlıurfa'da Meral Akşener, Şanlıurfa'da
Kaynak: İHA

Meral Akşener, Şanlıurfa, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'den DEDAŞ'a: 'Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 20:10:27. #1.12#
SON DAKİKA: Akşener'den DEDAŞ'a: "Diyorsunuz ki bizi DEAŞ'tan kurtarın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement