İYİ Parti lideri Akşener'in Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'in Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade olay oldu

21.09.2022 22:03

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşme öncesinde Davutoğlu'nu, "Sayın Başbakan'ım" diye karşılaması çok konuşuldu.

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'den görüşme talep etti. İYİ Parti cephesi de talepleri kabul etti. Meral Akşener bu görüşmeler kapsamında ilk olarak Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

"SAYIN BAŞBAKAN'IM" DİYE KARŞILADI

Akşener, Davutoğlu'nu "Sayın Başbakan'ım hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Genel başkanlar, görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLER TURUNU KONUŞTULAR İDDİASI

6'lı masada gözler 2 Ekim'de yapılacak olan 2. tur görüşmelerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak kritik toplantıda son günlerdeki tartışmalar ve adaylık konusunun masada olması bekleniyor. 2 Ekim'deki toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Eylül itibarıyla liderler turuna çıkacağı öğrenilirken; Babacan ve Davutoğlu'nun bu gelişmeyi konuşmak için Akşener'le görüştüğü iddia edildi.

YORUMLAR
500
Akşener ve Davutoğlu, bir araya geldi Akşener ve Davutoğlu, bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener'in Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade olay oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:30 Muğla Marmaris'te çıkan orman yangını saatlerdir devam ediyor! Rüzgarın etkisiyle büyüyor
21:07 Fed faiz kararını açıkladı! Üst üste beşinci kez artırıma gidildi
20:44 Nevşehir'e dolu yağdı! Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı
20:43 Başakşehir'de dehşeti yaşayan kadın konuştu! Kurşun yağdırmış
20:21 Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım
19:52 MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı
19:49 İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı
19:41 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi şaşkınlık yarattı: Onu hayırlısıyla uğurlarsınız
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:41 Cinsel organının fotoğrafını kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadına gönderen zabıta memuru cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 22:05:33. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'in Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement