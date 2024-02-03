İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in ablası Mualla Özen vefat etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi.
Özen'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit'in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin rakibi ve dostu Apollo Creed'i oynayan Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Weathers'ın uykusunda huzur içinde öldüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, film, televizyon, sanat ve spor alanında yaptığı katkılarla tanınan bir isimdi.
Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını kutlayarak, uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışı Florida kıyılarındaki olumsuz koşullar nedeniyle ertelendi.
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi ve 2 kez ameliyat oldu. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Tanrıöğen'in rol arkadaşı Aliye Uzunatağan, onu bekleyeceklerini ancak senaryoda değişiklikler yapıldığını söyledi.
Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Hakkari Valisi Ali Çelik "şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Lincoln Henrique, Brezilya ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro.
Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı. Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından 5 dakika önce saat 22.00'de 30.43 lira olan dolar/TL kuru, Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından sonra 10 kuruş birden yükselerek 30.53'e çıktı.
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