"6'lı masada çatlak ses çıkarmayın" diyen esnafa Akşener'den net yanıt: Bizim o masada yamuğumuz olmaz - Son Dakika
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"6'lı masada çatlak ses çıkarmayın" diyen esnafa Akşener'den net yanıt: Bizim o masada yamuğumuz olmaz

29.09.2022 15:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da ziyaretlerde bulunurken bir hal esnafının, "Siyasetten ziyade memleket meselesi olarak ne olur bu 6'lı masada bir çatlak ses çıkartmayın. Bu memleketi bir düzeltin artık el birliği ile" sözlerine, "Bizim o masada yamuğumuz olmaz. Bana dediğiniz gibi herkese de söyleyin bunu. 6'lı masa için söylemiyorum; siyasetçilere, herkes için söylüyorum" şeklinde karşılık verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine bugün Ankara'daki sebze ve balık halleri ile Başkent İlçeler Terminali'nde devam etti. Akşener'in "İşleriniz nasıl" diye sorduğu bir hal esnafı, "Fiyatlar biraz yüksek. Maliyetlerimiz yüksek; nakliyelerimiz, ürünlerin ham maddesinin maliyetleri. Bunlar bize ekstra bir fiyat getiriyor" dedi.

EKONOMİDEN DERT YANDILAR

Akşener'in "Burada maliyetten şikayet edildi, burada nasıl" diye sorduğu başka bir esnaf, "Hepsi aynı dert. Özellikle yakıt; kamyoncuların, esnafın… Çünkü tamamen lojistik bu işler. Gübresi, mazotu, nakliyesi… Bahçede bu ürün 5 liraysa (elma) markette 15 lira olması normal. Bunun zaten maliyeti 4 lira" yanıtını verdi. Diğer bir esnaf ise doğal gaz faturasını Akşener'e göstererek, "2 bin lira. Su 500, elektrik bin… Geçinemez olduk" diye dert yandı.

Esnafın '6'lı masada çatlak ses çıkarmayın' çağrısına Akşener'den yanıt: Bizim o masada yamuğumuz olmaz

"BİZİM O MASADA YAMUĞUMUZ OLMAZ"

Diğer bir esnaf da Akşener'e, "Siyasetten ziyade memleket meselesi olarak ne olur bu Altılı Masa'da bir çatlak ses çıkartmayın. Bu memleketi bir düzeltin artık el birliği ile" dedi. Akşener ise "Bizim o masada yamuğumuz olmaz. Bana dediğiniz gibi herkese de söyleyin bunu. Altılı Masa için söylemiyorum; siyasetçilere, herkes için söylüyorum" karşılığını verdi.

Akşener, hal esnafı ve basın mensuplarıyla birlikte kahvaltı yaptı. Akşener, kahvaltı sonrası balık halini de ziyaret etti. Bir esnaf, Akşener'e, Müslüm Gürses'ten bir şarkı söyledi. Akşener'in son durağı, Başkent İlçeler Terminali oldu. B

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Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika '6'lı masada çatlak ses çıkarmayın' diyen esnafa Akşener'den net yanıt: Bizim o masada yamuğumuz olmaz - Son Dakika


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