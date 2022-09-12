Meral Akşener'in Şanlırufa'da yaptığı vekil adaylığı teklifi iki köklü aşireti karşı karşıya getirdi - Son Dakika
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Meral Akşener'in Şanlırufa'da yaptığı vekil adaylığı teklifi iki köklü aşireti karşı karşıya getirdi

12.09.2022 11:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şanlıurfa ziyareti sırasında Bucak aşiretinden Sedat Bucak'a yaptığı vekil adaylığı teklifi ortalığı karıştırdı. Akşener'in hamlesi sonrası rakip aşiretten Mahmut Cevheri, İYİ Parti'den ve danışmanlık görevinden istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2 Eylül'de partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Urfa'da bir araya gelmişti. Daha sonra Akşener, Şanlıurfa'da Susurluk kazasından sağ çıkan Bucak Aşireti lideri ve eski DYP milletvekili Sedat Bucak ile görüşmüştü.

VEKİL ADAYLIĞI GÜNDEME GELDİ

Yerel basın bu görüşmenin İYİ Parti'de rahatsızlığa yol açtığını belirtti. İddiaya göre Akşener, ziyaretinde Bucak aşiretinden destek talebinde bulundu. Akşener'in Urfa'dan Sedat Bucak veya kardeşi Ahmet Ersin Bucak'ı 1. sıra milletvekili adayı yapmayı teklif ettiği öne sürüldü.

RAKİP AŞİRET MENSUBU, TEKLİFİ DUYUNCA PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Meral Akşener'in Sedat Bucak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Şanlıurfa'nın diğer önde gelen aşiretlerinden Şıhanlı aşiretinin mensubu Mahmut Cevheri, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki danışmanlık görevinden de, partiden de "fikir ayrılığı" gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Bölgede Akşener'in Bucak aşiretine yaptığı vekillik teklifinin bu istifayı getirdiği iddia edildi.

Akşener'in Şanlıurfa ziyareti partide istifayı getirdi iddiası


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