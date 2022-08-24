İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de gazeteci Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularına yanıt verdi.

"6'LI MASA ADAYLIK TEKLİF EDERSE CEVABINIZ NE OLUR?"

Akşener, Elif Çakır tarafından kendisine yöneltilen "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusunu da yanıtsız bırakmadı. Meral Akşener, "Ben aday değilim. Birisinin doğruyu söylerken samimi olduğunun anlaşılması lazım. Ona kanaat edilmesi lazım" dedi.

"SADECE ADAYI DEĞİL, SİSTEMİ DE TARTIŞMALIYIZ"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim herhangi bir öyle mi yapsam diye bir durumum yok. Çok adaya kilitli bir sistemdi. Cumhurbaşkanı olmak elbette önemli ama bir de bir sistem var. Biz o sistemi de tartışmalıyız. Ancak biz bu adayın önemini biliyoruz. Ama bu arada yani sistemin devamı üzerine tartışmıyoruz. Dolayısıyla orası tamam, ama burası da önemliyi seçmeye göstermemiz lazım. Bunu başaramadık."

"ADAYLIĞA İLİŞKİN BİR ŞEY KONUŞMADIK"

Akşener'in açıklamalarından diğer satır başlıkları ise şu şekilde: "Fikri takip önemli. Bu altı genel başkanın bulunduğu masanın cumhurbaşkanı seçmesini gerektiğini Kılıçdaroğlu söylüyor. Masanın seçeceği cumhurbaşkanı adayının nasıl biri olması gerektiğini de bir çok defa kamuoyu ile paylaştı. Ben İYİ Parti lideri olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyleyerek gezdim. Elbette aday olma konusunda bir problem yok, Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere. Ama henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz.

"MASADAN OY BİRLİĞİ İLE BİR KARAR ÇIKAR"

Altı birbirinden farklı gelenekten gelen, altı birbirinden farklı değer setlerine sahip siyasi geleneğin genel başkanlarının bir araya gelip farklılıklarına saygı duymayı, müştereklerini çoğaltmayı ve öğrendiği ve uyguladığı bir masa orası. Bunun doğru anlaşılması halinde o masadan oy birliği ile bir aday çıkar. Ben inanıyorum o masadan oy birliğiyle bir tek aday çıkar. Biz pek çok komisyon kurduk. O komisyonlardan çok güzel işler çıktı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin hukuki ayağını oluşturacak hatta yarı anayasa metni bile diyebileceğimiz harika bir metin de oradan çıkmak üzere. Bu ortaklaşmayı getiriyor.

"BELİRLENEN ADAY İÇİN HERKES ÇALIŞACAK"

Farklılıklarımız var, bunlara saygı duyarak müşterekleri bir araya getiriyoruz. Bunun bir süre sonrası bu çalışmaların neticesinde aday tespiti kolay bir hale gelecek ve daha önemlisi tespit edilmiş adayla ilgili herkes aynı şekilde çalışacak ve o adayın yol haritası önceden yapıldığı için aslında bir koalisyon da oradan çıkmış olacak."