Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu

Meral Akşener'in Nevşehir ziyareti sırasında ortaya çıkan bir diyalog, kafa karışıklığına neden oldu. Akşener'in, Nevşehir'de esnaflarla görüşmesinin ardından kamuoyunda; "Meral Akşener, 'Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim' dedi" ifadeleriyle paylaşılan haberlere İYİ Parti'den açıklama geldi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIK DÖNEMİNE ATIFTA BULUNMUŞ

Açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 1995 yılında belediye başkan adayı olduğu döneme atıfta bulunduğu ve o dönem geçen bir diyaloğu, esnafla paylaştığı belirtildi.

"ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU"

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bugün Nevşehir İl Merkezi'ndeki esnaf ziyaretinde, işyeri sahibinin verdiği bir örnek üzerine, Türkiye'de 'geçmişte yaşanan bir polemiğe' gönderme yaparak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulundu.

"1995 YILINDAKİ POLEMİK BİLİNMİYOR"

Bir Haber Ajansı'na çalışan yerel muhabir, 1995 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Sayın Genel Başkanımızın "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" dediği iddiasıyla haberleştirdi. Söz konusu ajansın haberi geri çektiğini dikkatinize sunarak, yapılacak haberlerde bir yanlışa mahal verilmemesi için, diyaloğun görüntüsünü paylaşıyor, iyi çalışmalar diliyoruz."