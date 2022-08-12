Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu - Son Dakika
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Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu

12.08.2022 10:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylıkla ilgili bir soruya, "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası yapılan göndermenin gerçek sanıldığı ifade edilerek İYİ Parti'den açıklama yapıldı. Açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 1995 yılında belediye başkan adayı olduğu döneme atıfta bulunduğu ve o dönem geçen bir diyaloğu, esnafla paylaştığı belirtildi.

Meral Akşener'in Nevşehir ziyareti sırasında ortaya çıkan bir diyalog, kafa karışıklığına neden oldu. Akşener'in, Nevşehir'de esnaflarla görüşmesinin ardından kamuoyunda; "Meral Akşener, 'Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim' dedi" ifadeleriyle paylaşılan haberlere İYİ Parti'den açıklama geldi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIK DÖNEMİNE ATIFTA BULUNMUŞ

Açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 1995 yılında belediye başkan adayı olduğu döneme atıfta bulunduğu ve o dönem geçen bir diyaloğu, esnafla paylaştığı belirtildi.

"ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU"

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bugün Nevşehir İl Merkezi'ndeki esnaf ziyaretinde, işyeri sahibinin verdiği bir örnek üzerine, Türkiye'de 'geçmişte yaşanan bir polemiğe' gönderme yaparak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulundu.

"1995 YILINDAKİ POLEMİK BİLİNMİYOR"

Bir Haber Ajansı'na çalışan yerel muhabir, 1995 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Sayın Genel Başkanımızın "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" dediği iddiasıyla haberleştirdi. Söz konusu ajansın haberi geri çektiğini dikkatinize sunarak, yapılacak haberlerde bir yanlışa mahal verilmemesi için, diyaloğun görüntüsünü paylaşıyor, iyi çalışmalar diliyoruz."

YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Ermurat: İsiyi de ozaman ne olacaksın onu de akp yi bitirmek için mi kuruldun yoksa cumurbaskanı adayı olmayacaksan ne olacak akp yi yıkıp bir kenarda oturacan HDP CHP şemsiyesi altında izleyecen ozaman bu anlaşılıyor Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Akşener'in 'Kadından imam olmayacağı için aday değilim' sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu - Son Dakika
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