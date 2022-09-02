Akşener, daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin bölgedeki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İYİ Parti, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

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