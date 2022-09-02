Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
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Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

02.09.2022 14:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.

Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu gişelerindeki bir tesiste partililer tarafından karşılanan Akşener'e çiçek verildi.

Akşener, daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin bölgedeki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İYİ Parti, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

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