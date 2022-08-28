Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım - Son Dakika
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Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım

28.08.2022 18:55

Muhalefetin seçim propagandaları devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takipçisinin "Aday belirleme konusunda sana güveniyoruz Meral mommy" şeklindeki sözlerini, "Sizi yanıltmayacağım" şeklinde yanıtladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Pazar programı kapsamında Instagram hesabı üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Bir takipçisi ise soru sormak yerine, Akşener'e "Aday belirleme konusunda sana güveniyoruz Meral mommy" şeklinde mesaj attı.

TAKİPÇİSİNE KARŞILIK VERDİ

Meral Akşener de takipçisinin bu sözlerine gülerek yanıt verdi. Akşener, "Sizi yanıltmayacağım" diyerek takipçisinin sözlerine karşılık vermiş oldu.

YAVAŞ POLEMİĞİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal bey adaylığını açıklamadı, sahada en çok Mansur Yavaş'ın ismini duyuyoruz" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu açıklamanın Millet İttifakı'nda anlaşmazlığa neden olduğu öne sürülmüştü. Akşener ise anlaşmazlık iddialarını yalanlayarak, Kavuncu'nun sözlerinin bir emrivaki değil, gözlem olduğunu dile getirmişti.

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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu

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Son Dakika Politika Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım - Son Dakika
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