İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştü - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş da katıldı.

09.05.2024 15:12
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? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre görüşme, Dervişoğlu'nun genel merkez binasındaki makamında, basına kapalı yapıldı.

Görüşmeye, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştü - Son Dakika
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