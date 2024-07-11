İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nı anma mesajı yayımladı

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajında, zulme rıza gösterenin de zulmeden kadar zalim olduğuna dikkati çeken Dervişoğlu, "Zalimlerden olmayacağız, olanları bizden saymayacağız. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde katilleri ve onları cesaretlendiren kör, sağır, dilsizleri lanetliyor, katledilen Boşnak kardeşlerimi bir kere daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.