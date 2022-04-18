İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, avukatlarla iftarda buluştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hukukun önemine dikkat çekerek, "Adalet müessesesinin zedelenmesi halinde o toplumda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz." dedi.

Dervişoğlu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın katılımıyla, Bayraklı ilçesinde bir mekanda düzenledikleri iftar progrmında partisine üye avukatlarla bir araya geldi.

Müsavat Dervişoğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, çok sayıda hukukçuyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamda geleceğe dönük umutlarının yeşerdiğini ifade etti.

Hükümetin hukuk politikalarını eleştiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Beni ilgilendiren sizin avukatlık kimliğinizden daha önemli, hukukçu kimliğiniz. Çünkü Türkiye'nin bugün en fazla ihtiyaç duyduğu şey hukuk ve adalet. Doğru hukukçu olmazsa adaleti doğru bir biçimde tesis etmekte zorlanırsınız, o zaman doğal olarak insanlar kendi adaletlerini, kendi hesaplarına göre düzenlemek isterler ki, o da en büyük adaletsizliği beraberinde getirir. Bunun yanında bir de adalet müessesesinin zedelenmesi halinde o toplumda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz."

Aytun Çıray ise avukatların sorunlarına dikkat çekerek, iktidara gelmeleri durumunda bu konulara da çözüm üreteceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Dervişoğlu ve Çıray, partiye üye olan avukatlara rozetlerini taktı.