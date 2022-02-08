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İYİ Parti ile AK Parti arasında 'üç maymun' tartışması - Son Dakika

İYİ Parti ile AK Parti arasında 'üç maymun' tartışması

08.02.2022 23:00
İYİ Parti ile AK Parti arasında 'üç maymun' tartışması

Bilecik Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Gülcan Namal'ın belediye meclis toplantısı öncesi rüşvet olayıyla ilgili söz alarak "Kürsülerden ahkam kesen İYİ Parti Genel Başkanı da üç maymunu oynamaya devam etmektedir" demesine, İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet...

Bilecik Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Gülcan Namal'ın belediye meclis toplantısı öncesi rüşvet olayıyla ilgili söz alarak "Kürsülerden ahkam kesen İYİ Parti Genel Başkanı da üç maymunu oynamaya devam etmektedir" demesine, İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'ten tepki geldi.

Bilecik Belediye Meclisi şubat ayı ilk birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nden Bilecik Belediye Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı. Meclis öncesi geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalanarak tutulması ile ilgili Bilecik Belediye Meclisi AK Parti grup sözcüsü Gülcan Namal söz istedi. Söz verilmesinin ardından "Tarihin temellerinin atıldığı, birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, yanmış yıkılmış ama küllerinden tekrar doğmuş, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kadim ve aziz şehir Bilecik'imizin adının rüşvet ve yolsuzlukla anılması, kamu vicdanında derin yaralar açmıştır. Bu kadim şehir böyle vahim ve utanç verici bir durumu hiç hak etmemiştir. Yaşanan bu vahim durumun CHP yönetimi tarafından da adeta üstünün örtülmeye çalışılması, ne şiş yansın ne kebap mantığıyla hareket etmesi, yapılan içi boş basın açıklamalarıyla geçiştirilmesi Bilecik halkının aklıyla alay etmektir. Ayrıca millet ittifakı ortağı İYİ Partili Başkan Yardımcısı ve kürsülerden ahkam kesen İYİ Parti Genel Başkanı da üç maymunu oynamaya devam etmektedir" dedi.

"Genel Başkanımızı maymuna benzettiniz"

Bu açıklamanın ardından İYİ Parti Bilecik Belediye Meclis üyesi aynı zamanda Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses söz alarak, "AK Parti grubundan bir ifade kullanıldı. Gülcan Hanım hiç yakıştıramadım. Bir kadın genel başkana bir kadın siyasetçi olarak maymun benzetmesi yaptı. Hiç yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Gülcan Namal ise, "Ahmet Bey ne demişim" sorusuna Gürsel, "Ne dediğinizi siz daha iyi biliyorsunuz. Genel Başkanımızı maymuna benzettiniz. Üç maymunu oynuyor dediniz. Lütfen" dedi.

Gülcan ardından o lafın bir terim olduğunu söylemesi üzerine Gürses, "Bir kadına yakışır mı bu Gülcan hanım. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanına geçmiş olsun dileklerini iletti. O kadar kibar. Türk siyasetinde örnek olacak bir naiflik gösteriyor. Bu ifade bence doğru değil. Yine de takdiri kamuoyuna ve sizlere bırakıyorum" dedi. - BİLECİK

İYİ Parti ile AK Parti arasında 'üç maymun' tartışması
İYİ Parti ile AK Parti arasında 'üç maymun' tartışması

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İYİ Parti, AK Parti, Bilecik, Rüşvet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti ile AK Parti arasında 'üç maymun' tartışması - Son Dakika


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