İYİ Parti İzmir'de liyakati ve projeleri önemseyen seçmenin teveccühünü bekliyor - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti İzmir'de liyakati ve projeleri önemseyen seçmenin teveccühünü bekliyor

İYİ Parti İzmir\'de liyakati ve projeleri önemseyen seçmenin teveccühünü bekliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir halkının liyakati, kent sevgisini ve projeleri önemseyeceğine inandığını belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti adaylarının İzmir'e hizmet etmek için istekli olduklarını vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti'nin AK Parti ve CHP ile yarıştığını ve bütün siyasi partilerin oylarına talip olduklarını ifade etti. Dervişoğlu, İzmir halkının kutuplaşmaya teslim olmayacağını ve liyakati, İzmir sevgisini ve projeleri önemsediğini belirtti.

27.03.2024 13:47
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, yerel seçimlerde İzmir halkının liyakati, kent sevgisini ve projeleri önemseyeceğine inandığını belirtti.

Partisinin İzmir il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, İYİ Parti adaylarının bölgelerinin etkin ve yetkili kişileri olduğunu, İzmir'e hizmet etmek için çok istekli olduklarını belirtti.

AK Parti ve CHP'nin İzmir'i kutuplaştırmaya çalıştığını öne süren Dervişoğlu, "Bütün siyasi partilere ve onların adaylarına hizmet aşkına elbette ki saygımız var ama AK Parti'yle CHP ne yaparsa yapsın yarışın iki parti arasında geçebilmesini bir türlü temin edemezler. İYİ Parti de bu yarışın içindedir. İYİ Partinin adayları da bu yarışta iddialıdır. Dolayısıyla İzmir'deki seçimler üç siyasi partinin arasında yani İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında geçiyor." dedi.

"Bütün siyasi partilerin oylarına talibiz"

Seçime müstakil olarak girmelerinin CHP'li çevrelerde rahatsızlık yarattığını, İYİ Parti seçmeni üzerinde baskı yaratmaya çalıştıklarını öne süren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçmenimiz kendi partisine oy verirse başka bir partiye kazandıracak ya da kaybettirecekmiş gibi bir hissiyat yaratmaya çalışıyorlar. Oysa bütün siyasi partilerin oylarına talip olan bir siyasi kurumuz, adaylarımız da öyle. Hükümetin yanlış uygulamalarından bıkan AK Parti'ye oy veren seçmenin oyuna da, belediyelerdeki yanlış uygulamalar münasebetiyle hizmetsizlikten bizar eden CHP'lilerin de oylarına talibiz.

İzmir halkı iradesini sandığa yansıtmak suretiyle İYİ Partiye ve adaylarına gösterdiği teveccühü siyasi tarihimize şerh edecektir. Sonuç ne olursa olsun bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Hepsi İzmir'in evlatlarıdır. Ama İzmir halkı liyakati, İzmir sevgisini ve projeleri önemseyecek ve kendini kutuplaşma rüzgarına teslim etmeyecektir."

Bir gazetecinin İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin mal varlığını açıklayıp açıklamayacağıyla ilgili sorusu üzerine Dervişoğlu, "Dikkat çekici bir mal varlığı olmadığını biliyorum. Zaten milletvekilidir. Milletvekili olunduğu gün yemin ettikten sonra mal beyanında bulunursunuz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti İzmir'de liyakati ve projeleri önemseyen seçmenin teveccühünü bekliyor - Son Dakika

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