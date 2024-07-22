İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel Partiden İstifa Etti

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel Partiden İstifa Etti

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yücel, istifa açıklamasında, İYİ Parti'ye aktif olarak katkıda bulunduğunu ve bundan sonra da hizmet yolunda devam etmesi gerektiğine inandığını belirtti.

22.07.2024 22:24
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İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel partisinden istifa etti.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim. İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel Partiden İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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