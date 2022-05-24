İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: "Buğday ekim alanları artırılmalı" - Son Dakika
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İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: "Buğday ekim alanları artırılmalı"

24.05.2022 14:21
İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: "Buğday ekim alanları artırılmalı"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Buğday ekim alanları artırılmalı, verimlilik yükseltilmelidir.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Buğday ekim alanları artırılmalı, verimlilik yükseltilmelidir. Hayvan yem ihtiyacı başka kaynaklardan karşılanmalıdır. Köyden kente göç engellenmelidir." dedi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de buğday hasadının başlandığını, ancak halen buğday taban fiyatının açıklanmadığını söyledi.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl 17.7 milyon ton buğday ihtiyacının ancak yüzde 89'unun karşılandığını dile getiren Kabukcuoğlu, "2020 yılında 10 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Geçmişte ihtiyacımız olan buğdayın yüzde 100'ünü karşılayabiliyorduk. Türkiye 2020-2021 yılında buğday ithalatının yüzde 77.7'sini Rusya'dan, yüzde 9'2'sini Ukrayna'dan ve yüzde 3.5'ini de Litvanya'dan sağladı." diye konuştu.

AK Parti'nin köylü ve çiftçiyi küstürdüğünü iddia eden Kabukcuoğlu, "Buğday ekim alanları attırılmalı, verimlilik yükseltilmelidir. Hayvan yem ihtiyacı başka kaynaklardan karşılanmalıdır. Köyden kente göç engellenmelidir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, İYİ Parti, Buğday, Ekim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: 'Buğday ekim alanları artırılmalı' - Son Dakika


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