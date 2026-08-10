İYİ Partili Türkoğlu Meclis'te Şehitlerin İsimlerini Okudu - Son Dakika
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İYİ Partili Türkoğlu Meclis'te Şehitlerin İsimlerini Okudu

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Genel Kurul'da İYİ Parti'nin önergesi üzerine konuşan Türkoğlu, şehitlerin isimlerini okuyarak terörle mücadelede hayatını kaybedenleri andı. Meclis Başkanvekili süreyi hatırlatınca ara verildi, Türkoğlu yaklaşık 10 dakika şehit isimlerini okumaya devam etti.

İYİ PARTİ'Lİ TÜRKOĞLU KÜRSÜDE ŞEHİTLERİN İSMİNİ OKUDU

Genel Kurul'da teklifin 5'inci maddesinin çıkarılmasına ilişkin İYİ Parti önerge verdi. Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Siz hangi oyunu ve etnik fitneyi yaparsanız yapın, kimlikler üzerinden Türkiye'de kimse kimseye küsmeyecek, küstüremeyeceksiniz. Düşmanımız PKK'dır, bölücü terördür ve onun hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur. Burada 'evet' verirseniz, Bursa'ya giden vekiller, şehit Zeki Burak Okay'ın babası Sezai Okay'a, 'Oğlunun katillerini affettik' mi diyeceksiniz? Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi amcaya Bursa'da, 'Oğlunun katillerini affettik' mi diyeceksiniz, ne diyeceksiniz? Burada, bizim muhalefet şerhimizde şehitlerimiz, 7 bin 500 kişi var. Hepsinin ismini sayacağım ve hepsini Meclis şahit olsun diye soracağım. Onlar adına şerh düştüğümüzü anlatacağım. Şehit Piyade Er Abdullah Koç, Çukurca'da şehit oldu. Bunun babasına ne diyeceksiniz? Şehit Abdülkadir Serter'in babasına ne diyeceksiniz? Şehit Abdülkadir Tiryaki" derken Meclis Başkanvekili Adan, sürenin bittiğini söyledi ve diğer önergeyi okutmak istedi. İYİ Parti sıralarından tepkiler gelirken Adan, kürsünün işgal edildiğini belirterek birleşime ara verdi. Ara sırasında Türkoğlu yaklaşık 10 dakika boyunca terörle mücadele de hayatını kaybetmiş kişilerin isimlerini okudu.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Aranın ardından Genel Kurul, yeniden toplandı. Genel Kurul'da teklifin ikinci bölümü üzerine görüşmeler devam ediyor.

Ali Ekber METE/ ANKARA,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Türkoğlu Meclis'te Şehitlerin İsimlerini Okudu - Son Dakika

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