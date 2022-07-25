İYİ Parti Lideri Akşener ANKAPARK'ı gezdi - Son Dakika
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İYİ Parti Lideri Akşener ANKAPARK'ı gezdi

25.07.2022 01:15
İYİ Parti Lideri Akşener ANKAPARK'ı gezdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı ANKAPARK'ı gezdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı ANKAPARK'ı gezdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ANKAPARK'ta incelemelerde bulundu. Akşener burada yaptığı açıklamada, "Burada gördüğüm benim yani ne düşünüyorsam infilak ettirdi kafamda. Yazıktır, günahtır bu kadar masrafın neticesinde. Bir kere bu iş iktisatta, şehircilikte, mühendislikte, belediyecilikte okutulmalı. O okullarda okutulmalı bir şey nasıl çarçur edilir ve bir inatlaşma uğruna milletin, Ankaralıların vergisi nasıl havaya atılır?" ifadelerini kullandı.

"6,4 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılabilirdi"

Gezi sonrası konuşan Başkan Yavaş ise, ANKAPARK'a harcanan para ile 6,4 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ankara'daki bütün taşkın sahası ve alt yapısının tümü, iki adet metro uzatması yapılabileceğini, 5 bin 120 adet daha otobüs alınabileceğini söyledi. Yavaş, "2013'ten beri paralar buraya harcandığı için bir tek otobüs dahi alınmamış. Biz şimdi 370 otobüs aldık. 15 bin sosyal konut yapılabilirdi, 300 adet öğrenci yurdu yapılabilirdi. Meşhur Elon Musk'un elektrikli otomobil markası Tesla'nın maliyeti 1 milyar dolar" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Lideri Akşener ANKAPARK'ı gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Lideri Akşener ANKAPARK'ı gezdi - Son Dakika
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