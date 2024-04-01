İYİ Parti lideri Akşener: "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki üzerine olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › İYİ Parti lideri Akşener: 'Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki üzerine olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.' - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan yerel seçimlerde üçüncü sırada yer aldı. Seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendiren Baş, TİP'in başarılarını ve başarısızlıklarını, kazanımlarını ve kayıplarını, amaçlarını ve sorunlarını halkla paylaşmaktan hiç imtina etmediğini belirtti. Baş, desteklerinden dolayı yüz binlerce yurttaşa teşekkür ederken, daha fazla çaba göstereceklerini söz verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, aziz milletin sandık vasıtasıyla verdiği mesajın önemli olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'yi yöneten iktidarın değişmediğini vurgulayarak, erken seçim yaygarası koparan çevrelerin aymazlık ve ahlaki çarpıklık içinde hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, MHP'nin seçim sonuçlarını başarı olarak değerlendirdiğini ve mücadelesinin süreceğini söyledi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'de dört belediye kazandıklarını belirterek, sorumluluklarının arttığını ve halkın ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışacaklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.
CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, teşekkür mesajında birlikte başarıya imza attıklarını ve şehri daha güzel günlere taşıyacaklarını belirtti.
31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Manavgat Belediye Başkanlığını CHP Adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Niyazi Nefi Kara 142 bin 883 geçerli oydan 64 ibn 219'unu alırken AK Parti adayı Süleyman Okudan 58 bin 590, Bağımsız aday Sedat Manav 11 bin 943 oy aldı.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yerel seçimlerde tekrar seçilmesinin başarısını Muhittin Böcek başkan ve diğer yol arkadaşlarına bağladı. Geyikçi, Antalya genelinde CHP'nin 16 belediye kazandığını da belirtti.
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