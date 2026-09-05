İYİ Parti lideri Dervişoğlu Fatsa'da fındık fiyatını eleştirdi, üreticiye destek sözü verdi - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu Fatsa'da fındık fiyatını eleştirdi, üreticiye destek sözü verdi

İYİ Parti lideri Dervişoğlu Fatsa\'da fındık fiyatını eleştirdi, üreticiye destek sözü verdi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Plevne Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti ve fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara değindi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Plevne Meydanı'nda halka hitap eden Dervişoğlu, ceketini çıkararak memleket için memleketi Fatsa'da kollarını sıvayacağını söyledi.

Dervişoğlu, memleket için yollara düştüğünü belirterek, "Aşkımız hem memleket hem millet aşkıdır. Arkamızda Fatsalılar var. Ben, Fatsalıların duaları ve sevgileriyle Türkiye'nin her yerinde tek başıma gezebiliyorum Allah'ın izniyle." dedi.

Fındık üreticilerinin son yıllarda kahverengi kokarca ve zirai don nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığına işaret eden Dervişoğlu, açıklanan fındık alım fiyatının da düşük olduğunu kaydetti.

Dervişoğlu, fındık piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da dikkati çekerek, "Devlet fındık fiyatını açıkladığında başka bir kurum, başka bir fiyat açıklayamaz." diye konuştu.

Fındığın, açıklanan fiyat üzerinden kota konulmadan alınması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Fındık meselesinin çözülebilmesi için fındığın sıradan bir ürün değil, bölgemiz açısından bir yaşam biçimi olduğunu bilen ve kabul eden bir iktidara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Dervişoğlu Fatsa'da fındık fiyatını eleştirdi, üreticiye destek sözü verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Dervişoğlu Fatsa'da fındık fiyatını eleştirdi, üreticiye destek sözü verdi - Son Dakika
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