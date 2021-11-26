İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak - Son Dakika

Meral Akşener'in Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:

"Ben okullardaki eğitim sebebiyle buradayım. Bu okulları açan hükümetin kendisi. Bu plansızlığı ortadan kaldıracağız. Mülakatı kaldırılacak. Hemen atamaların yapılması gerekiyor. Bunların da peyderpey yapılması gerekiyor. Devlet okullarında sanat, spor bölümleri yok. Bana diyecekler ki kaynak yok. Kaynak şurada: İsrafı, yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman ortaya çıkan kaynaklara şaşırırsınız."

Ekonomik krize dair de şu yorumu yaptı:

"Denge denetleme mekanizması ortadan kalktı her şey Erdoğan'ın tercihleri. Şimdi kuyrukları gösterdiniz. Saray ayrı bir dünyadır. Sizi vatandaştan koparır. Ayrı paralel bir dünya yaratır. Her türlü zammı pompaya yansıtmak durumunda olan bir program var. Biz Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Begladeş'e doğru ilerliyoruz. Dünyaya diyorlar ki bizde ucuz iş gücü var. Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok, adalet yok. Ucun iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için."

Akşenir'in gündeminde tarım da vardı:

"Enflasyon insanları fakirleştirir. 4 sınıf diye bir kavramımız var. Buraya şu kadar ekmelisiniz diyorsunuz. Tarım insan artık dünyada bir milli güvenlik meselesidir. Çiftçileri tarımdan çıkarak bir sistemden bahsediyoruz. Teşvik etmek için sigortasını biz yapacağız. Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ettiler biz orada bir sistem kurarak tarımı kalkındıracağız."

Millet İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'ndan farklı bir sistemleri olduğunu anlatan Akşener; "Bizimfarklı çözümlerimiz var. Bizim rekabetli ama bibirimize saygılı olduğumuz bir ittifakımız var" dedi ve sözlerini "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" diye sürdürdü.