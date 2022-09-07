İYİ Parti ile CHP arasında HDP gerilimi! Akşener'den CHP'li Tekin'in sözlerine "Partisinin görüşünü iletiyor" çıkışı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye Bakanlık verilebilir" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dengeleri alt üst edecek bir çıkış geldi.

"PARTİSİNİN GÖRÜŞÜNÜ İLETİYOR"

Akşener, konuk olduğu programda yaptığı değerlendirmede Gürsel Tekin'in tecrübeli bir siyasetçi ve CHP'nin kilit taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, her hangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimize herkes saygı duymak zorunda." dedi.