İYİ Parti ile CHP arasında HDP gerilimi! Akşener'den CHP'li Tekin'in sözlerine "Partisinin görüşünü iletiyor" çıkışı - Son Dakika
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İYİ Parti ile CHP arasında HDP gerilimi! Akşener'den CHP'li Tekin'in sözlerine "Partisinin görüşünü iletiyor" çıkışı

07.09.2022 10:37

İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuk olduğu programda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Tekin'in CHP'nin kilit taşlarından birisi olduğuna dikkat çeken Akşener, "Bu sözler Gürsel Tekin'in kişisel kanaati değil. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye Bakanlık verilebilir" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dengeleri alt üst edecek bir çıkış geldi.

"PARTİSİNİN GÖRÜŞÜNÜ İLETİYOR"

Akşener, konuk olduğu programda yaptığı değerlendirmede Gürsel Tekin'in tecrübeli bir siyasetçi ve CHP'nin kilit taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, her hangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimize herkes saygı duymak zorunda." dedi.

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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti ile CHP arasında HDP gerilimi! Akşener'den CHP'li Tekin'in sözlerine "Partisinin görüşünü iletiyor" çıkışı - Son Dakika
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