Ünlü aşiretin liderine rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı

İYİ Parti'de Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ardından başlayan transfer hareketliliği kaldığı yerden devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında yeni bir isme daha rozet taktı.

AŞİRET LİDERİ İYİ PARTİ'YE KATILDI

Mardin, Mıhalemi aşiretinin lideri inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Miroğlu, İYİ Parti lideri Akşener konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki yerini aldı. Miroğlu, "Öncelikle beni profesyonel iş yaşamından siyasete davet ederek İYİ Parti ailesinin değerli kadrolarıyla bir araya getiren birleştirici, bütünleştirici genel başkanıma sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Vatandaşı olmaktan onur duyduğum büyük Türkiye'mizin içinden geçtiği bu çetin süreçte herkes gibi ben de ne yazık ki ufkun daraldığını görmekteyim. İçerisine itilmek istendiğimiz sonu belirsiz karanlıktan çıkış yolunu İYİ Partimizin yetkin kadrolarında ve Sayın Genel Başkanımızın rehberliğinde olacağına inandığım için burada huzurlarınızda bulunmaktayım" dedi.

ORHAN MİROĞLU'NUN AKRABASI

Baver Miroğlu'nun AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.