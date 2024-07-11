İYİ Parti, Meclis Grubu'nda dijital aplikasyon projesini hayata geçirecek

Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, gelecek yasama yılında seçmenin sesini duymak, teşkilat mensuplarının Meclis gündemine getirilmesini istediği konuları hızlı bir şekilde öğrenebilmek için Meclis Grubu'nda dijital aplikasyon projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Kavuncu, İYİ Partinin bu hafta sonu Afyonkarahisar'da yapacağı kampta gündeme alacakları konulara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar kampının yarın başlayacağını, 13-14 Temmuz'da yoğun bir istişare ve değerlendirme programı yapacaklarını aktaran Kavuncu, "Genel Başkanımız seçildikten sonra, ilk defa böyle bir kamp yapacağız. Cuma günü önce Isparta'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, aynı gün Afyonkarahisar'a gideceğiz. Partimizin ilgili kurumları, üst kademe yönetimi 3 gün boyunca süreci değerlendirecek." diye konuştu

Kavuncu, ilk defa böyle rahat bir ortamda uzun ve sakin bir istişare imkanı bulacaklarını, bunu çok önemsediklerini belirtti.

Meclisin kapanmasının ardından saha çalışmalarına hız vereceklerini dile getiren Kavuncu, "Kampta bunun altyapısı, hazırlıkları konuşulacak. Önemli olan her şeyin konuşulması, tartışılması. Burada asıl odaklanacağımız konu partinin seçmene vereceği mesaj, teşkilatlarımızın tekrar sahaya inmesi, Genel Başkanımızın sahada yapacağı programlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital aplikasyon projemizin sunumunu yapacağız"

İYİ Parti Meclis Grubu olarak hazırladıkları projeleri anlatan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Meclis Grubu olarak hazırladığımız dijital aplikasyon projesinin sunumunu Afyonkarahisar kampında yapacağız. Bu projemiz üyelerimiz, teşkilat mensuplarımızı hatta seçmenimizle Meclis gündemine gelen konular hakkında daha hızlı ve çabuk bir diyalog kurmamızı sağlayacak. Bu proje kendi partimiz için yaptığımız bir çalışma. Mecliste birçok soru önergesi, kanun teklifi görüşülüyor. Biz parti olarak bunlarla alakalı kendi duruşumuzu, çizgimizi, görüşlerimizi net olarak beyan ediyoruz. Fakat dijital aplikasyon üzerinden tabanımızı da Meclis çalışmalarına, bu sürece dahil etmek istiyoruz.

Seçmenimizden görüş alıp bu aplikasyon üzerinden gerekirse zaman zaman anket yapmak istiyoruz. Mesela 'Sokak hayvanlarıyla, tasarruf tedbirleriyle, verdiğimiz soru önergesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?' ya da 'Hangi konuların Meclis gündemine getirilmesini istiyorsunuz?' gibi sorularla vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek istiyoruz. Bunun için dijital aplikasyon projesinin uygulamalarına yaz döneminde başlayacağız. Meclisin açılacağı ekim ayıyla beraber tamamen hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İleride bunu Genel Merkezimizde de teşkilat mensuplarımıza açacağız."

Kavuncu, bu projeyi İstanbul İl Başkanlığı döneminde hayata geçirmek için çok çaba harcadığını ancak zaman yetmediği için gerçekleşmediğini kaydetti.

Kavuncu, "Projeyle amacımız tabanın, seçmenin sesini duymak, üyelerimizin, teşkilat mensuplarımızın Meclis gündemine getirilmesini istediği konuları veya Meclis gündemine gelen konularla ilgili fikirlerini çok hızlı ve süratli bir şekilde öğrenmek." dedi.

"Önemli olan bundan sonrası"

İYİ Partinin 8. yılını tamamladığını anımsatan Kavuncu, bu dönemde çok ağır süreçlerden geçtiklerini söyledi. İYİ Partinin, Türkiye'de siyasi dengeleri değiştirdiğini ifade eden Kavuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İYİ Parti, bu ülkenin değerleriyle hiçbir sıkıntısı olmayan, teröre karşı net duruşu olan, ülkenin milli ve manevi değerlerine sonuna kadar bağlı ama aynı zamanda Türkiye'nin modernleşme ve AB hedefi konusunda da samimi olan, en azından standartları o düzeye taşımak isteyen seçmen kitlesinin gözünü çevirdiği bir parti haline geldi.

Zaman zaman dalgalanmalar yaşadık ama siyasette bu tür şeyler yaşanabilir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, iki kutuplu yapıda yeni bir partinin var olması, güç göstermesi, buna müsaade edilmesi çok zor. Bunlarla uğraştık, başarılı olduğumuz dönemler oldu. Arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız dönemler oldu. Ama düştüğün zaman kalkmasını bildiğin sürece muvaffak olursun. Yerel seçimlerde bir moral bozukluğu da yaşadık. Bunu da itiraf etmekte fayda var. Ama zaten beklentimiz de çok farklı değildi. Fakat kendimizi net anlatabileceğimiz bir alanı da açmamız lazımdı. Önemli olan bundan sonrası."

Kavuncu, bu sistemde ittifakların yapılmak zorunda olduğunu, bunun da partilerin kimliklerini, renklerini silikleştirdiğini ve kimsenin kendisini net olarak ifade edemediğini belirtti.

Buğra Kavuncu, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde siyasi partilerin kendi kimliklerini muhafaza ederek seçime girdiklerini, hiçbir partinin bir başka partiyi parlamentoya taşımak gibi bir mecburiyet içerisine girmediğini kaydetti.

"Afyonkarahisar kampı, ayağa kalkmamız için önemli"

Siyasetin birbirini besleyen iki yapı haline geldiğini dile getiren Kavuncu, "Onun için biz partimizin varlığını çok önemsiyoruz. Afyonkarahisar kampı motivasyon, yeniden silkelenmemiz, ayağa kalkmamız ve kitlemize heyecan getirmek için çok önemli. Önümüzdeki dönem yapılacak saha çalışmalarını çok önemsiyoruz. Kendimizi sevdirmemiz, anlatmamız gereken bir kitle var. Onlara kendimizi anlatabildiğimiz, onları duyabildiğimiz ölçüde muvaffak oluruz. Seçmenden kopuk bir siyasetin başarılı olma imkanı ve ihtimali yok." şeklinde konuştu.