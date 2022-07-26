Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.

Kaynak: AA

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı - Son Dakika

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