İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bayramlaştı.

"MERAL HANIM ALTILI MASAYA BİR İYİLİK YAPACAK DİYORLAR"

Sohbet sırasında altılı masanın durumunun ne olacağını bilemediklerini belirten Karakaya, "Benim sahadan gördüğüm özellikle İYİ Parti'nin bu yapı içerisinde CHP'nin HDP ile olan yakınlığı, İYİ Parti'ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. 'Ne olacak peki' diye sorduğumuzda Meral hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. 'Nasıl bir iyilik olacak bu?' Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta.

İYİ PARTİLİ USTA: BİZ 6'LI MASANIN MUTLAKA SÜRMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

MHP'li Karakaya'nın Meral Akşener'le ilgili iddiası büyük ses getirirken, İYİ Parti cephesinden iddialara jet yanıt geldi. Cumhuriyet'ten Gizay Çelik'in haberine göre Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı tabii 6'lı masa dağılsın istiyor. Ama biz 6'lı masanın bu ülkenin geleceği açısından önemini biliyoruz. 6'lı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız. Bu ittifakın, özellikle de ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda bir kararlılığı var. Bu kararlılık, 6'lı masa olarak sembolleşti. Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız" diye konuştu.