İYİ Parti: Millet Sandıkta Hesap Soracak
06.05.2026 02:18
Buğra Kavuncu, halkın sistemden bıktığını, haklarını sandıkta arayacağını vurguladı.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Millet artık kendisine saygı duyulmadığını görüyor. Tebaa muamelesiyle karşı karşıya olduğunu da çok net olarak kavramış durumda. Ancak Mustafa Kemal'in vermiş olduğu iradeyi de gözü gibi sakınıyor. Millet sandığı bekliyor arkadaşlar. Millet tüm yaşananların hesabını sandıkta soracak" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek, önlemlerin daha önceden alınması gerektiğini söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun emniyet mensubu babası ile emniyetin poligonunda atış yaptığına dair görüntülerinin olduğunu dile getiren Kavuncu, "O gün sorumlu bir polis var. Bu polis görevden alınıyor. Bunun suçu, kabahati nedir? Bunun cevabı da yok. Soruşturma başlatılıyor. Neden; görevini yapmadığı için. Peki, bu polis memurunun karşısında kim var? Oğluyla birlikte poligona gelen 1'inci sınıf bir emniyet müdürü. Ne bekliyorsunuz? Aylardır bunu anlatmaya çalıştık. Emniyet teşkilatındaki mobbing, amirlerin baskısı, psikolojik şiddet. Hepimizi perişan eden bu hadisede birçok aksaklık su yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı.

'BU KALKINMA DEĞİL, ÇÜRÜMEDİR'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, İYİ Parti'nin saha çalışmalarına değinerek, "Hiç kimse kalkınmaya karşı değil. Birkaç kişi zengin olurken binlerce kişi mağdur oluyorsa, kalkınma adına siz birkaç kişiyi zenginleştirip doğayı, çevreyi, tarımımızı, suyumuzu yok ediyorsanız bu bir kalkınma değildir. Bu bir çürümedir. Vatandaşlarımız ÇED raporlarının ciddiyetle hazırlanmasını istiyorlar. Halkımız; şeffaflığını kaybetmiş, kendisini duymayan bu sistemden artık bıkmış. Sanayici de bıkmış. Yıllarca bin bir emekle kazandığı pazarları, ahmakça bir ekonomi politikası yüzünden kaybeden sanayicimiz de bunun acısını yaşıyor. Millet artık kendisine saygı duyulmadığını görüyor. Tebaa muamelesiyle karşı karşıya olduğunu da çok net olarak kavramış durumda. Ancak Mustafa Kemal'in vermiş olduğu iradeyi de gözü gibi sakınıyor. Millet sandığı bekliyor arkadaşlar. Milletimizle bir araya geldiğimizde 'Bunun hesabını soracağız' diyorlar. Millet sandıkta bütün bunların hesabını soracak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

