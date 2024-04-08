İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın: "Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım". - ANKARA
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Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak ve emniyet personeli, Atatürk Büstüne çelenk sundu. Tören sırasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Albayrak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, Bandırma'da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve konuşmalarla devam etti.
Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından oluşan Karesi Belediye Meclisi'nde başkan ve üye seçimleri yapıldı. Meclis başkan vekilleri, Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlendi. Ayrıca, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın seçim döneminde uygulanan emlak vergisi kaldırılması için komisyona sevk edildi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Törene, Garnizon Komutanı Furkan Selman, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır, emniyet teşkilatı mensupları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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