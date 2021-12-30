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İYİ Parti Milletvekili Yokuş'tan "HDP" açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Milletvekili Yokuş'tan "HDP" açıklaması

30.12.2021 20:15

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP'nin olamayacağını söyledi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP'nin olamayacağını söyledi.

Yokuş, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve İYİ Parti İl Başkanı Erol Serin ile Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerini ziyaretin ardından partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Millet İttifakı'nın iki parti olarak devam ettiğini belirtti.

Millet İttifakı'nın anayasa çalışmaları olduğunu hatırlatan Yokuş, 6 siyasi partinin katıldığı çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yapmasının söz konusu olmadığını ifade eden Yokuş, "Bunu Sayın Genel Başkanımız defalarca söyledi. Biz de defalarca söylüyoruz. İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olamaz. İYİ Parti'nin olduğu yerde terör örgütleriyle ilişkisi olduğu belli olan siyasetçilerle bizim bir arada yürümememiz zaten mümkün değil. İttifakımız bugün CHP ile ama 6 siyasi parti ile de parlamenter sistem çalışmamız var." diye konuştu.

CHP'nin HDP ile ittifakının olmadığını ama partilerin birbirleriyle görüştüğünü dile getiren Yokuş, şöyle devam etti:

"Parlamentoda bir HDP var. Bunu kabul etsek de etmesek de bir HDP var. Mevcut yasalarımıza göre bu HDP faaliyetini sürdürüyor. Bugün bizim olduğumuz yerde HDP olamaz. HDP ile bir ittifakın içinde bizim partimiz olamaz. Olması söz konusu olamaz. Biz aynı şeyin CHP için de geçerli olduğunu düşünüyoruz çünkü CHP de İYİ Parti ile ittifakını sürdürme kararlılığında. Zaten HDP'nin Millet İttifakı'na gireyim diye talebi de yok. Olsa dahi bizim kabul etme şansımız yok."

Milletvekili Erel de kamuoyu araştırma şirketlerinin partisinin oy oranını yüzde 15'in altında göstermediğini kaydetti.

İl Başkanı Serin ise partisinin Karabük'te ikinci parti konumunda olduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Milletvekili Yokuş'tan HDP açıklaması
İYİ Parti Milletvekili Yokuş'tan HDP açıklaması
İYİ Parti Milletvekili Yokuş'tan HDP açıklaması

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, İYİ Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Yokuş'tan 'HDP' açıklaması - Son Dakika


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