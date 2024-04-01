31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Nevşehir'de oyların yüzde 52,03'ünü alan İYİ Parti adayı Rasim Arı belediye başkanlığına seçildi. Bu sonuçla İYİ Parti'nin tek kazandığı il Nevşehir olurken Arı da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu.
Arı, AK Partili rakibi Mehmet Savran'ın yüzde 34,50 oy oranına erişebildiği seçimin galibi olurken 2019'daki yerel seçimdeki zaferi de hatırlandı. Arı, önceki yerel seçimlerde AK Parti'den aday olarak yüzde 51.58 oy oranını yakalamış ancak 2021 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.
Seçimden zafer elde eden Rasim Arı, parti binası önünde kutlama yapan vatandaşlara seslendi. Arı konuşmasında, "Bizi bir araya getiren Nevşehir'im bu zafer hepimizin zaferidir. Nevşehir evladına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Beni o makama layık gören sizlere şükranım. Bizi hiçe saydılar, hafife aldılar. Ama gördüğünüz gibi milletin iradesi üzerine bir güç yok olduğunu anladılar. Sadece merkez değil tüm ilçeleri kaybettiler. Geçen seçimlerde Rasim Arı sayesinde elde ettiğiniz güç sizin gücünüz değilmiş. Bunu bir kez daha gördük. Benim halkımı patates ile, koliler ile satın alamazsınız." dedi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti tek ili eski AK Partili başkanla kazandı! Konuşması damga vurdu - Son Dakika
Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde MHP adayı, AK Parti adayının 61 oy farkıyla kazandığı sonuçlara itiraz etti. MHP, 16 sandıkta geçersiz sayılan 147 oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. İtirazı değerlendiren kurul, sonucu belirleyecek.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle sulara altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerinde yapılan ilk yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 44 oy farkla belediye başkanlığını kazandı.
Türkiye'de 2004-2024 yılları arası gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmir, 20 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi seçmiyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Hasan Ulutaş, belediye başkanlığını kazandı. AK Parti'nin 5 yıl sonra tekrar Akçadağ Belediyesi'ni kazanması sevinçle karşılandı.
CHP, 31 Mart yerel seçiminde İzmir'de 30 ilçeden 28'ini kazandı. CHP'nin elinde olan Menderes Belediyesi AKP'ye geçerken, Aliağa'da yine MHP kazandı. CHP, 2019 seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti'ye bıraktığı Tire'yi ise bu seçimde geri aldı.
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazandı. Bu seçimde ise 142 fark atarak güven tazeledi. Gündoğan, mahallesine birçok hizmet getirerek kız çocuğu olarak neler yapabileceğini ve kadının gücünü gösterdiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada, Başkan Bilal Özdoğan'a AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis üyeleri de eşlik etti.
2002 ve 2018 yıllarında iki kez olmak üzere çağrıda bulunarak hükümetin erken seçim kararı almasını sağlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki erken seçim iddialarına sert çıktı. Bahçeli "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır" diye konuştu.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
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