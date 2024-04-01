İYİ Parti tek ili eski AK Partili başkanla kazandı! Konuşması damga vurdu

Politika

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Nevşehir'de oyların yüzde 52,03'ünü alan İYİ Parti adayı Rasim Arı belediye başkanlığına seçildi. Bu sonuçla İYİ Parti'nin tek kazandığı il Nevşehir olurken Arı da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu.

2019'DA AK PARTİ'DEN SEÇİLDİ, 2 YIL SONRA İSTİFA ETTİ

Arı, AK Partili rakibi Mehmet Savran'ın yüzde 34,50 oy oranına erişebildiği seçimin galibi olurken 2019'daki yerel seçimdeki zaferi de hatırlandı. Arı, önceki yerel seçimlerde AK Parti'den aday olarak yüzde 51.58 oy oranını yakalamış ancak 2021 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

"BİZİ HİÇE SAYDILAR, HAFİFE ALDILAR"

Seçimden zafer elde eden Rasim Arı, parti binası önünde kutlama yapan vatandaşlara seslendi. Arı konuşmasında, "Bizi bir araya getiren Nevşehir'im bu zafer hepimizin zaferidir. Nevşehir evladına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Beni o makama layık gören sizlere şükranım. Bizi hiçe saydılar, hafife aldılar. Ama gördüğünüz gibi milletin iradesi üzerine bir güç yok olduğunu anladılar. Sadece merkez değil tüm ilçeleri kaybettiler. Geçen seçimlerde Rasim Arı sayesinde elde ettiğiniz güç sizin gücünüz değilmiş. Bunu bir kez daha gördük. Benim halkımı patates ile, koliler ile satın alamazsınız." dedi.