İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi

İstanbul\'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi

İstanbul polisi tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ticareti yasak olan 565 egzotik hayvan ele geçirildi ve 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda yavru timsah, maymun, yılan gibi egzotik hayvanlar da ele geçirildi. Şüphelilerin bir kısmı serbest bırakılırken, diğerleri ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

02.05.2024 13:26
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İstanbul polisince çeşitli tarihlerde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ticareti yasak olan 565 egzotik hayvan ele geçirilirken, 36 şüpheli yakalandı. Ele geçirilenlerin arasında yavru timsah, maymun, yılan gibi egzotik hayvanların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, nesli tehlike altında bulunan ve ticareti yasak olan canlı hayvan ticaretine ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" eden kişilere yönelik operasyonlarını sürdürdü. Emniyet ekipleri, 11 şüpheli hakkında mahkeme kararı alarak, yasadışı hayvan ticaretinden elde edilen gelirin izini sürdü. Türkiye Bankalar Birliği ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışması yapan polis, soruşturma kapsamında ilk olarak 17 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda 30 ayrı ara yakalama gerçekleştirdi. Çalışmaların devamında 29 Nisan'da İstanbul merkezli 15 ilde belirlenen 1 işyeri, 2 depo ve 39 farklı eve daha eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 565 egzotik hayvan, 18 hayvansal ürün, 52 çip ve 1 çip okuma cihazı, 3 bin 215 hayvan halka bileziği ve bir tabanca ele geçirildi. Ara yakalamalarla beraber toplamda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından işlem gören şüphelilerin 27'si serbest bırakıldı. Geri kalan 9 kaçakçının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika
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